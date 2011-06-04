Раненый президент Йемена обратился к народу

В эфире государственного телевидения Йемена вечером в пятницу, 3 июня, была обнародована аудиозапись с обращением президента Али Абдуллы Салеха, который ранее в этот день получил ранение при обстреле президентского дворца.

Как сообщает в своем йеменском блоге "Аль-Джазира", Салех возложил ответственность за это нападение на семьи из племенного союза под предводительством шейха Садыка аль-Ахмара и выразил уверенность, что "кучка бандитов" будет разбита, призвав народ объединиться ради спасения страны.

Кроме того, президент заверил, что с ним все в порядке и он находится в добром здравии. По данным AFP, которое ссылается на представителя правящей партии Йемена, 65-летний Салех получил легкое ранение в затылок.

В этот же день правительственные войска подвергли артиллерийскому обстрелу дом шейха Садыка аль-Ахмара.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что, по словам Салеха, при нападении на президентский дворец были убиты семеро военнослужащих. Также "Аль-Арабия" сообщает со ссылкой на йеменские СМИ, что взрыв, в результате которого погибли люди, произошел в мечети дворцового комплекса.

Как сообщалось, напоминает Лента.ру, сегодня дворец Салеха подвергся артиллерийскому обстрелу. Кроме президента ранены премьер-министр, спикер парламента и другие высокопоставленные лица.

Вскоре после обстрела йеменская оппозиция сообщила о гибели Салеха, однако эта информация оказалась неправдой.

Массовые выступления в Йемене с требованием отставки Салеха, который правит страной с 1978 года, начались в январе. На фоне социальных протестов обострились давние межплеменные и сепаратистские конфликты.