Польша намерена реформировать бюджетную систему ЕС

Правительство Польши, которой в июле на полгода перейдет председательство в ЕС от Венгрии, считает необходимым реформировать бюджетную систему Евросоюза за счет введения многолетнего бюджета взамен нынешнего однолетнего, говорится в программе польского председательства ЕС, одобренного министрами иностранных дел Евросоюза.

"По мнению правительства Польши, одним из способов обеспечения стабильного экономического роста в Европе стоит сделать новый, многолетний бюджет Союза, выходящий за пределы 2013 года. Официальные дискуссии по Многолетней финансовой структуре (включающей и многолетний бюджет) начнутся в период председательства Польши в ЕС. Польская сторона считает, что новый бюджет Евросоюза должен стать инвестиционным средством, служащим претворению в жизнь стратегии "Европа 2020", - цитирует сообщение постоянного представительства Польши в ЕС РИА "Новости".

Эта стратегия включает в себя планы развития множества сфер экономической жизни Евросоюза с конкретными целями и показателями к 2020 году. Власти ЕС неоднократно заявляли, что потребуются значительные инвестиции для выполнения поставленных задач.