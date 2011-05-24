Швейцария включила президента Сирии в список санкций

Власти Швейцарии решили расширить санкции против Сирии, включив в список президента этой страны Башара Асада и ключевых членов сирийского правительства, говорится в распространенном сообщении Государственного секретариата по экономике Швейцарии, сообщает Би-би-си.

Ранее США и Евросоюз приняли решение заморозить счета президента Сирии и нескольких чиновников, а также ввести ограничения для их передвижения.