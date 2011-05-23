Командующий ЧФ РФ: У нас с Украиной нет секретов друг от друга

Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ считает высоким нынешний уровень доверия между российскими и украинскими военными моряками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОРОЛЕВ заявил журналистам после торжественной церемонии открытия украинско-российского учения «Фарватер мира-2011», отвечая на вопрос, «доверяют ли моряки России и Украины друг другу».

«Если мы ходим в едином строю, в том числе и сегодня, на открытии учения, это, наверное, говорит об уровне доверия, взаимопонимании и взаимодействии. У нас нет секретов друг от друга», - подчеркнул В.КОРОЛЕВ.

По его словам, российская сторона рассматривает «это учение не только как проверку уровня подготовки наших военнослужащих, но и, наверное, прежде всего, как один из способов демонстрации стремления двух братских, дружественных флотов к стабильности, миру в нашем регионе».

Отвечая на вопрос об актуальности учения (УНИАН: темой «Фарватера мира-2011» является проведение международной гуманитарной операции в кризисном районе), командующий ЧФ РФ отметил: «Без всякого сомнения, мы считаем, что именно проведение такого масштаба и такого формата учения, которое мы сейчас организовываем, является злободневным и актуальным».

По словам В.КОРОЛЕВА, «одна из целей, которую мы ставим перед собой, это определить формы и способы применения сил в миротворческой операции. Посмотрим, как у нас все это получится. У каждой стороны в руководящих документах есть свои нюансы. Будем брать все самое хорошее друг у друга».

В свою очередь командующий украинских ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ также высоко оценил уровень сотрудничества флотов.

В частности, он, среди прочего, проинформировал, что в праздновании Дня флота Украины примет участие корабль Черноморского флота РФ, а в праздновании Дня Военно-Морского флота России - корабль ВМС Украины.

«Во время проведения Дня флота Украины - мы с командующим Черноморским флотом России об этом уже говорили - будет представлен российский корабль. Во время празднования Дня Военно-Морского флота Российской Федерации в парадной строе кораблей российского ЧФ будет стоять и один из украинских кораблей, и мы будем вместе участвовать в проведении мероприятий», - сказал В.МАКСИМОВ.

Как сообщалось, профессиональный праздник украинских военных моряков отмечаться в первое воскресенье июля.