Франция направила в Ливию десантный вертолетоносец

03:58, 23 мая 2011
Мир
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Неофициальная информация

По неофициальным данным, Франция направила в Ливию десантный вертолетоносец Le Tonnerre.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на французские СМИ, Le Tonnerre перевозит 12 вертолетов и направляется к берегам Ливии. Представители военного командования подтвердили, что судно вышло из порта Тулон 17 мая, однако куда оно направилось не сообщили, передает Associated Press.

 

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