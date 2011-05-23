По неофициальным данным, Франция направила в Ливию десантный вертолетоносец Le Tonnerre.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на французские СМИ, Le Tonnerre перевозит 12 вертолетов и направляется к берегам Ливии. Представители военного командования подтвердили, что судно вышло из порта Тулон 17 мая, однако куда оно направилось не сообщили, передает Associated Press.