Бузек: Беларусь становится лабораторией для недемократических сил

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК опасается, что Беларусь становится лабораторией для недемократических сил мира.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Европарламента, об этом он заявил сегодня в Тбилиси, выступая на заседании Парламентского форума «Содружество демократий» на тему «Демократизация в Европе и соседних с ЕС странах».

«Я обеспокоен, что те попытки, которые делаются там, будут копироваться другими странами в других регионах мира. Беларусь становится социальной и политической лабораторией для недемократических сил. Вот почему мы не можем оставаться равнодушными», - сказал Е.БУЗЕК.

Президент Европарламента напомнил, что ЕС демонстрировал свое желание поддерживать диалог с Минском, однако в ответ получил лишь правоохранительные органы и тюрьмы для оппозиционеров.

Справка УНИАН. Форум "Содружества демократий" был основан в 2000 году по инициативе тогдашнего госсекретаря США Мадлен ОЛБРАЙТ для обсуждения таких тем, как права человека, гражданские свободы, демократические ценности.

В нынешнем форуме принимают участие члены парламентов Армении, Эстонии, Венгрии, Италии, Кореи, Латвии, Литвы, Марокко, Польши, Украины и Конгресса США.