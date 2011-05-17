В Москве согласились не будить пассажиров «Столичного экспресса»

ОАО «Российские железные дороги» поддержало инициативу «Укрзализныци» по упрощению процедур погранично-таможенного контроля в поезде № 1/2 сообщением Киев-Москва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с 29 мая этого года изменяется порядок прохождения погранично-таможенного контроля в пассажирском поезде № 1/2 «Столичный экспресс» сообщением Москва-Киев. В частности, все погранично-таможенные процедуры в поезде № 1 сообщением Москва-Киев будут начинаться за час до отправления поезда в вагонах и на платформе Киевского вокзала в г. Москва. Все указанные процедуры в поезде № 2 сообщением Киев-Москва будут осуществляться на пути следования поезда от станции «Лесной городок» с 6.19 до станции Москва. Соответствующие изменения уже включены в график движения поездов. Ввиду этого железнодорожники призывают пассажиров заранее готовить все документы на право пересечения границы и заблаговременно приезжать на вокзал.

Напомним, что решение о сокращении времени проверки документов и создании более комфортных условий для пассажиров во время следования поезда № 1/2 «Столичный экспресс» было принято по результатам договоренности Президентов Украины и Российской Федерации.