Памятная доска на русском языке удалена с мемориала в Польше

. Табличка с надписью на русском языке, установленная неизвестными на мемориале в польском г.Стшалково, снята в связи с отсутствием договоренностей с местными властями по ее монтажу и содержанию, передает РИА Новости.

Памятная доска на русском языке появилась на мемориале в Польше на месте лагеря, где в 1920-е годы умерли около 8 тысяч пленных красноармейцев.

На табличке, которую неизвестные установили под официальной польской надписью, написано: "Здесь покоятся 8 тысяч советских красноармейцев, жестоко замученных в польских "лагерях смерти" в 1919-1921 гг".

Табличка была удалена во второй половине дня в воскресенье. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, кто причастен к ее установке. Великопольский воевода уже информировал о случившемся российского консула, сообщила пресс-служба воеводы.