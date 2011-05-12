Дания возобновит пограничный и таможенный контроль

Правительство Дании приняло решение возобновить пограничный и таможенный контроль на внутриевропейских границах с Германией и Швецией. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, 11 мая заявил министр финансов страны. По его словам, решение связано с ростом преступлений, совершаемых приезжими из других стран. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, власти оборудуют пограничные КПП новыми электронными системами, включая приборы для определения номеров машин.

По данным Associated Press, правительство также планирует построить новые КПП на дорогах, а также в морских портах и аэропортах. На эти меры из бюджета выделено 270 миллионов крон (около 52 миллионов долларов).

При этом министр подчеркнул, что проверки будут выборочными, следовательно, действия правительства не нарушают условий Шенгенского соглашения. По словам министра, пограничный и таможенный контроль возобновится в течение трех недель.

Ранее, напоминает Лента.ру, целый ряд стран-участниц Шенгена заявили о необходимости пересмотреть принципы работы соглашения об открытых границах. Это было связано с резким увеличением потока беженцев из стран Северной Африки, вызванным беспорядками в Тунисе и гражданской войной в Ливии.