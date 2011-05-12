В Сирии танки обстреливают жилые кварталы

В Сирии растёт число жертв среди мирных жителей города Хомс, кварталы которого обстреливают правительственные войска. Сегодня там погибли не менее 13 человек, сообщает Радио Свобода со ссылкой на очевидцев.

Хомс - один из центров антиправительственных манифестаций, которые продолжаются уже два месяца. Артобстрелу утром 11 мая подверглись по меньшей мере три жилых района. Информацию об обстреле подтвердили активисты в столице страны, Дамаске, которые поддерживают связь с единомышленниками в Хомсе. С субботы, когда в Хомс были введены войска, задержаны более 300 человек.

Среди военных в столкновениях в Хомсе, а также в Дараа, два человека погибли и пять получили ранения, сообщает Agence France-Presse. Помимо Хомса, танковый огонь был слышен во вторник, 10 мая, в населенных пунктах Инхил, Даэл, Джасем, Санамейн и Нава.

По данным сирийских правозащитников, за последние недели в стране погибли не менее 750 человек, задержаны около 9 тысяч.