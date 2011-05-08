Три вдовы и восемь детей бен Ладена остаются пока в Пакистане

23:25, 08 мая 2011
Мир
962

Агентов ЦРУ к ним не допустили

Три вдовы и восемь детей главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, ликвидированного в ночь на 2 мая американским спецназом, продолжают оставаться в руках у властей Пакистана, и ни одна страна мира до сих пор не обратилась с просьбой об их выдаче, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Пакистана.

Семья бен Ладена оказалась в руках пакистанских властей после того, как военнослужащие США уничтожили "террориста №1" в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана. Американские коммандос вывезли тело убитого бен Ладена, которое потом было погребено в Аравийском море, но его семья была оставлена в Пакистане.

В числе родственников бен Ладена - одна из его жен, йеменка Амаль Ахмед Абдуллфаттах (Amal Ahmed Abdullfattah), которая рассказала, что ее привезли в этот дом в 2006 году, и с тех пор она ни разу не покидала его, сообщила прессе в Исламабаде официальный представитель МИД Пакистана.

"Но до сих пор ни Йемен, ни какая-либо другая страна не обращались к Пакистану с просьбой об экстрадиции родственников бен Ладена", - отметила она.

Пакистанские власти намерены после окончания следствия вернуть жен и детей в их родные государства, сообщила представитель МИД.

По информации пакистанских СМИ, один из сыновей бен Ладена по имени Халид был убит в ходе операции коммандос США, младшая жена йеменка Абдуллфаттах получила ранение в ногу.

Как сообщает местная пресса, допросы членов семьи бен Ладена проводят пакистанские следователи. По этим данным, агентов ЦРУ пока не допустили к членам семьи "террориста №1".

Операция США по ликвидации бен Ладена стала причиной серьезного скандала внутри Пакистана. Исламабад заявил, что намерен провести расследование, как бен Ладен смог несколько лет спокойно жить на территории страны.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter