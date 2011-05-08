Три вдовы и восемь детей бен Ладена остаются пока в Пакистане

Три вдовы и восемь детей главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, ликвидированного в ночь на 2 мая американским спецназом, продолжают оставаться в руках у властей Пакистана, и ни одна страна мира до сих пор не обратилась с просьбой об их выдаче, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Пакистана.

Семья бен Ладена оказалась в руках пакистанских властей после того, как военнослужащие США уничтожили "террориста №1" в укрепленном доме близ города Абботабад на севере Пакистана. Американские коммандос вывезли тело убитого бен Ладена, которое потом было погребено в Аравийском море, но его семья была оставлена в Пакистане.

В числе родственников бен Ладена - одна из его жен, йеменка Амаль Ахмед Абдуллфаттах (Amal Ahmed Abdullfattah), которая рассказала, что ее привезли в этот дом в 2006 году, и с тех пор она ни разу не покидала его, сообщила прессе в Исламабаде официальный представитель МИД Пакистана.

"Но до сих пор ни Йемен, ни какая-либо другая страна не обращались к Пакистану с просьбой об экстрадиции родственников бен Ладена", - отметила она.

Пакистанские власти намерены после окончания следствия вернуть жен и детей в их родные государства, сообщила представитель МИД.

По информации пакистанских СМИ, один из сыновей бен Ладена по имени Халид был убит в ходе операции коммандос США, младшая жена йеменка Абдуллфаттах получила ранение в ногу.

Как сообщает местная пресса, допросы членов семьи бен Ладена проводят пакистанские следователи. По этим данным, агентов ЦРУ пока не допустили к членам семьи "террориста №1".

Операция США по ликвидации бен Ладена стала причиной серьезного скандала внутри Пакистана. Исламабад заявил, что намерен провести расследование, как бен Ладен смог несколько лет спокойно жить на территории страны.