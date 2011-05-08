Число жертв землетрясения и цунами в Японии составило почти 14,9 тыс

Число погибших в результате разрушительного мартовского землетрясения на северо-востоке Японии и последовавшего за ним цунами, а также сильных повторных подземных толчков в апреле, составило 14 тысяч 877. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Ранее сообщалось о 14 тысячах 704 погибших. Пропавшими без вести в шести префектурах числятся девять тысяч 960 человек. Наибольшее число жертв отмечено в префектуре Мияги - 8 тысяч 907 человек. В префектуре Иватэ погибли 4 тысячи 377 человек, в префектуре Фукусима - 1 тысяча 529 человек. В примерно 2,4 тысячи временных жилищ в 18 префектурах страны размещено около 119 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более десяти метров. По данным Института географии Японии, цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр, что соответствует 90% площади 23 специальных районов, составляющих ядро Токио. Больше половины затопленной водой территории, 327 квадратных километров, пришлось на префектуру Мияги. В результате удара стихии было разрушено более 151 тысячи строений.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 30-километровой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах. По данным сейсмологов, повторные землетрясения магнитудой более 5,0 могут продолжаться в районе острова Хонсю еще как минимум несколько месяцев.