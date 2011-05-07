Британцы проголосовали против реформы избирательной системы

Менее трети участников референдума, прошедшего в четверг в Великобритании, поддержали идею реформы избирательной системы, сообщает Радио Свобода.

Референдум по вопросу изменения избирательной системы стал уступкой, на которую пошла в 2010 году Консервативная партия ради заключения коалиционного соглашения с партией либерал-демократов, поясняет РИА "Новости", хотя сами тори поддерживают статус-кво.

На сегодня депутаты Палаты общин британского парламента избираются по мажоритарной системе, когда в каждом округе побеждал кандидат, набравший простое большинство голосов. На референдум было вынесено предложение перейти к системе альтернативного голосования, когда избиратели расставляют кандидатов в порядке предпочтения, что учитывается при подсчете голосов, и победителем становится кандидат, набравший в совокупности не менее 50% голосов в округе.

Подавляющее большинство регионов Соединенного Королевства проголосовали против. Поддержали реформу лишь несколько округов в Лондоне, а также Глазго и Кембридж.

В поддержку реформы выступали входящие в правящую коалицию либерал-демократы. Их партнеры консерваторы выступали против, лейбористы к единому мнению не пришли.

Однако речи о развале правящей коалиции не идет, подчеркивают как консерваторы, так и либерал-демократы.