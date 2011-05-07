Глава ХАМАС осудил убийство бен Ладена

Руководитель палестинской исламистской группировки ХАМАС Халед Мешааль осудил как неправовое убийство лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

"Хотя мы осуждаем методы "Аль-Каиды", в особенности действия, направленные против мирных граждан, мы возражаем против того, чтобы Соединенные Штаты или еще кто-либо прибегал к внесудебным казням", - цитирует его специальное заявление Би-би-си.

Он также осудил "пролитие арабской и мусульманской крови и надругательство над человеческим достоинством", которые стали результатом убийства бен Ладена и его захоронения в море.