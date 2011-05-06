Китайскому ТВ запретили показывать сериалы про шпионов и про любовь

Китайское Государственное управление радио, кино и телевидения рекомендовало телевизионным компаниям воздержаться от демонстрации романтических сериалов, а также сериалов про криминал и шпионаж. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse. Агентство подчеркивает, что официальных комментариев со стороны управления получить не удалось.

Кроме этого госуправление представило список из 40 драм, посвященных созданию коммунистической партии, которые следует показывать в мае, июне и июле. Сообщается, что это делается для поднятия патриотических настроений, особенно среди молодежи, в преддверии важного праздника - в 2011 году Коммунистической партии Китая официально исполняется 90 лет.

Согласно последним социологическим исследованиям, многие молодые китайцы почти не смотрят государственное телевидение как раз из-за большого количества пропагандистских передач. Из-за этого молодые люди предпочитают смотреть разного рода шоу в интернете.