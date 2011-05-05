Аэропорт в Тель-Авиве массово отменяет рейсы

Международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - главные воздушные ворота Израиля - приостановил в четверг большинство вылетов из-за загрязнения авиационного топлива, сообщает информагентство Ynet.

К вылету допускаются только воздушные суда, которые прибыли в Израиль, имея на борту достаточное количество горючего для обратного рейса. Источник загрязнения пока не установлен. Персонал аэропорта берет пробы топлива у всех самолетов, заправленных в Тель-Авиве, передает РИА "Новости".

Об изменениях в расписании вылетов рейсов аэропорт уведомляет пассажиров на специальном онлайн-табло. На момент публикации материала вылета ожидали тысячи пассажиров, многие из которых уже успели сесть в самолет. Среди них - и болельщики, направляющиеся в Барселону на баскетбольный "финал четырех", сообщает NEWSru.

В настоящий момент все табло вылетающих рейсов горят красным: задерживаются рейсы в Торонто, Москву, Женеву, Сочи, Ереван, Варну, Бергамо, на неопределенный срок задерживаются и внутриизраильские рейсы. Из-за чрезвычайной ситуации сайт аэропорта иногда не отвечает, поскольку не выдерживает множества обращений.

Уже находящиеся на пути в Израиль авиалайнеры направляются для дозаправки на Кипр, сообщает сайт газеты Ha`aretz.