В разгар весны Польшу завалило снегом

Польшу в разгар весны завалило снегом. Метель обрушилась на юго-западную часть страны, оставив без электричества 80 тысяч домов.

Одними из первых мощность стихии почувствовали на себе автомобилисты. На дорогах разбились десятки машин, поскольку водители уже успели заменить зимнюю резину на летнюю. Движение по некоторым магистралям пришлось закрыть из-за того, что их не успели расчистить.

Непогода внесла коррективы и в график движения поездов - большое количество поездов задерживаются, часть рейсов отменена.

Все это стало неприятным сюрпризом для тех, кто возвращался домой после майских праздников - как раз во вторник, 3 мая, Польша отпраздновала День Конституции.

Отметим, что снегопад начался еще с начала недели и пришелся на государственный праздник в Польше - день Конституции. Поэтому полякам пришлось под снегом отмечать 220-ю годовщину принятия первой национальной Конституции.

Больше всего снега выпало на западе и южном западе Польши в городах Вроцлав, Клодзко, Зелена Гура.

Напомним, с началом мая Россия тоже пережила значительное понижение температуры и снегопады. Снег пошел в Петербурге и Ленинградской области. Температура там составляла всего четыре градуса ниже нуля.

ТСН