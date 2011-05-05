В Европарламенте готовы усилить роли ЕС в управлении Шенгеном

Депутаты Европарламента поддерживают усиление роли ЕС в управлении Шенгеном.

Об этом идет речь в их комментариях на предложения Еврокомиссии об улучшении управления миграцией, переданных УНИАН.

Вице-президент наибольшей в Европарламенте группы народных партий, немецкий депутат Манфред ВЕБЕР, в частности, выразил мнение, что Шенгенское соглашение должно развиваться в «европейском духе», а Еврокомиссия должна принимать участие в оценке ситуации накануне возможного восстановления пограничного контроля на внутренних границах ЕС.

«Мы не приемлем никаких попыток ограничить свободу передвижения – ключевого символа Европы. Не должно быть никаких новых разделений в ЕС», - сказал депутат.

Президент группы либералов и демократов Ги ВЕРХОФСТАДТ (Бельгия) выразил мнение, что ответом на приток мигрантов должно быть не восстановление пограничного контроля на внутренних границах ЕС, и не изменение Шенгенских правил.

«Что нам нужно – это прозрачность и подотчетность. Комиссия и парламент должны быть вовлечены в осуществление оценки информации об «общественном порядке» в Шенгенской зоне для предупреждения односторонних решений о возобновлении пограничного контроля», - заявил депутат.

В свою очередь британский депутат Сара ЛАДФОРД (группа либералов и демократов) отметила, что свободное передвижение является очень важной ценностью для европейцев. При этом, по ее словам, страны-члены должны брать на себя ответственность решать ситуацию с притоком мигрантов, а не разрушать Шенген.

«То, как Франция и Италия, как обезглавленный цыпленок бегали вокруг относительно небольшого всплеска миграции, демонстрирует неспособность стран ЕС, несмотря на десятилетия риторики, ввести сбалансированный подход к управлению притоком мигрантов», - заявила С.ЛАДФОРД.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года в результате событий в Северной Африке на итальянский остров Лампедуза прибыло более 25 тыс. мигрантов. Италия, посчитавшая, что другие страны-члены ЕС оставили ее наедине с потоком мигрантов, решила выдать 25 тыс. шестимесячных разрешений на жительство, позволяющих перемещаться по странам-членам ЕС. Большая часть мигрантов направились во Францию, поскольку Тунис – франкоязычная страна. В ответ Франция приостановила движение поездов в сторону итальянской пограничной станции Вентимилья.

В результате, 26 апреля Франция и Италия обратились к Еврокомиссии с предложением пересмотреть Шенгенское соглашение, разрешив временное возобновление пограничного контроля на внутренних границах

4 мая Еврокомиссия представила предложения об улучшении управления миграцией.