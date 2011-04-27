Лукашенко: проблемы России становятся проблемами Беларуси

Человек, совершивший взрыв в минском метро, планировал теракты в поезде и в автобусе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

"Если бы мы это не пресекли сейчас, то были бы взрывы в поезде - это он видел "Невский экспресс" по телевидению, на остановке, в автобусе - все как в России", - приводит его слова Би-би-си.

При этом белорусский президент сообщил, что человек, осуществивший взрыв, все видел и всему учился по телевидению и в интернете: "Это из его показаний. Этот человек освоил ремесло, видя все по телевидению и в Интернете".

Лукашенко отметил, что в Белоруссии подобные теракты не стали системой. Он также заявил, что за взрывом в минском метро не стоит какая-либо политическая сила: "До сих пор ни следователи, ни оперативники не сообщили о том, что это была группа заговорщиков, которые опирались на какие-то силы",- сказал Лукашенко, подчеркнув, что будут проверены все контакты исполнителя теракта в минском метро.

"Если есть мразь, и если есть корни, то мы все это вырубим,- сказал Лукашенко, - даже политически мы не обнаружили ничего, и за спиной не стоит внешних контактов. Мы это не обнаружили", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что сегодня все интегрируется, и терроризм тоже.

"Проблемы, которые сегодня встают перед Россией, становятся проблемами Белоруссии, а проблемы Белоруссии становятся проблемами России. И мы уже не отгородимся и не в состоянии отгородиться от этого ", - сказал Лукашенко.