Лесные пожары бушуют в Швейцарии и Бельгии

Почти 300 пожарных и военных при поддержке вертолётов пытаются потушить сильный лесной пожар на юге Швейцарии, сообщает Associated Press.

Пожар возник в авторемонтной мастерской в окрестностях города Висп в кантоне Вале и быстро перекинулся на близлежащий лесной массив. Из-за сильного ветра пламя стало с высокой скоростью распространяться вверх по горным склонам и заблокировало главную дорогу в город Висп. Точная причина возгорания, а также его площадь неизвестны. Жителям города предписано по возможности не покидать свои дома.

Отсутствие осадков и необычно мягкая весна стали причиной пониженного уровня воды в озёрах Швейцарии и увеличения числа сухой древесины в лесах. Сухая и ветреная погода также затрудняет борьбу с пламенем.

Небывало сильный пожар бушует и в природном заповеднике "От-Фань", замечает РИА Новости, на высоком плато в бельгийских Арденнах, огнем охвачены около 1 тысячи гектаров лесных угодий. По мнению пожарных, причиной возгорания стала сильная жара. 25 апреля в Бельгии стрелка термометра достигала 27 градусов по Цельсию.