Фрагменты тел найдены после взрыва на химкомбинате в Чехии

Чешская полиция подтвердила, что обнаружены фрагменты тел погибших при взрыве в среду на заводе в городе Пардубице, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.

Мощный взрыв произошел в среду на химическом комбинате Explosia, взорвался нитроглицерин. Полностью были разрушены два здания, взрывной волной были ранены девять человек. Четыре человека, непосредственно находившиеся на химкомбинате в момент трагедии, считались пропавшими без вести. На месте взрыва возник пожар, взрывной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Взрывная волна ощущалась в радиусе десяти километров от комбината.

Как сообщает в пятницу чешское информагентство ЧТК, продолжается разбор завалов в центре взрыва. "Не исключено, что еще будут найдены фрагменты тел", - сказал руководитель полиции в Пардубице.