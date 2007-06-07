Литва объявила Лукашенко персоной нон грата

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и более полусотни других политиков и государственных служащих этой страны стали в Литве персонами нон грата.

Как сообщает российское издание «Новые известия», секретарь (заместитель министра) МИД Литвы Дейвидас МАТУЛИОНИС пояснил, что решение Литвы о санкциях относительно Беларуси, в сущности, является не санкцией Литвы, а санкцией Европейского Союза (ЕС), а Литва, как член ЕС, только присоединяется к ней.

В список включены министры силовых ведомств, генеральный прокурор, руководитель КГБ Беларуси, спикер и некоторые члены парламента, члены избирательной комиссии - всего около 60-70 лиц, против которых страны ЕС применяют санкции.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2006 года ЕС запретил въезд на свою территорию А.ЛУКАШЕНКО и 30 белорусским чиновникам. В мае 2006 года ЕС расширил санкции против руководства Беларуси, заморозив любые счета белорусского Президента и еще 35 функционеров в европейских банках.

В марте текущего года Совет (министров) Евросоюза продлил до 10 апреля 2008 года действие санкций в отношении Беларуси.