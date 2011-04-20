Депутат Госдумы: руководство Украины заразилось "оранжевой идеологией"

Руководство Украины тормозит вступление страны в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, заразившись «оранжевой идеологией».

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ.

«Решение о вступлении в Таможенный союз не принимается потому, что продолжается господство во многом оранжевой идеологии. Цена идеологических ошибок – 10 млрд. долларов в год. Это цена отсутствия программы деоранжезации украинского общества», - уверен он.

По мнению С.МАРКОВА, общество и элита Украины «заражены оранжевыми идеологическими болезнями».

«Идеология евроинтеграции не вычеркнута. До сих пор стоит в качестве цели членство в ЕС. ЯНУКОВИЧ не обманывает украинцев, он правда верит в эту возможность. Руководство Украины понимает, что вступить в ЕС не так легко, но верит, что это возможно. Все это показывает, что оранжевая идеология все еще крепка», - сказал С.МАРКОВ.

Он считает, что членство Украины в Европейском Созе невозможно ни через 10, ни через 15, ни через 20 лет.

«Огромная часть украинской элиты полагает, что это возможно. Они действительно верят ЮЩЕНКО, и ЯНУКОВИЧ верит ЮЩЕНКО в том, что вступление в ЕС возможно», - сказал С.МАРКОВ.

Он уверен, что совместить Таможенный союз и зону свободной торговли с ЕС нельзя.

«Мы заинтересованы развиваться совместно с Украиной. С кем нам еще развиваться? А ЕС на Украину наплевать, и ничего он вам не даст, обманет, выбьют преференции своим товаром, а Украину не пустят на рынок», - сказал С.МАРКОВ.

Он подчеркнул, что одними из важнейших отраслей Украины являются сельское хозяйство и металлургия, но когда «загибаются» Греция, Португалия и Испания, никто не пустит украинскую продукцию на свой рынок.

«Каждый проданный украинский помидор означает непроданный испанский, португальский или греческий. За каждый этот непроданный помидор немецкому правительству придется давать дотации», - уверен С.МАРКОВ.

По мнению С.МАРКОВА, в результате вступления в Таможенный союз Украина сможет реанимировать гражданское авиастроение, включиться в производство военных самолетов в кооперации с Россией. Кроме того, будут загружены судостроительные заводы Украины, объединены рынки сельскохозяйственной продукции и других видов товаров, отметил он.