В Польше не нашли доказательств двум версиям Смоленской катастрофы

Собранные на сегодняшний день органами прокуратуры Польши материалы не подтверждают версию российских следователей о давлении высокопоставленных должностных лиц на экипаж правительственного самолета Ту-154, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на пресс-секретаря Главной окружной военной прокуратуры, которая ведет расследование причин катастрофы, Збигнева ЖЕПУ.

По его словам, в материалах следствия отсутствуют доказательства «какого-либо давления на пилотов Ту-154».

В то же время З.ЖЕПА заметил, что еще рано делать окончательные выводы, поскольку следствие продолжается.

По данным TVN24, З.ЖЕПА также отметил, что прокуратура не исключила окончательно версии покушения на жизнь Президента Польши Леха Качиньского, однако заметил, что собранные польскими следователями материалы также не подтверждают эту версию.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ заявил, что следователи исключили версию покушения на жизнь польских высокопоставленных должностных лиц 10 апреля 2010 года, поскольку не нашли никаких подтверждений.

Польские прокуроры выдвинули четыре версии причин Смоленской катастрофы: неисправность самолета, действия экипажа, плохая организация полета и действия третьих лиц.

МАК в январе назвал причиной катастрофы попытки пилотов под давлением высокопоставленных должностных лиц посадить самолет «любой ценой».