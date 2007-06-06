Стихи налетчицы Бонни Паркер оценили в $50 тысяч

Стихи, написанные в начале 1930-х годов преступницей по имени Бонни Паркер, будут проданы с молотка на нью-йоркском аукционе Bonhams 20 июня 2007 года. Тетрадку, в которой от руки записано несколько стихотворений, оценили в 30-50 тысяч долларов, сообщает Лента.русо ссылкой на The Independent. Но аукционисты убеждены, что подлинная реликвия, имеющая отношение к криминальному дуэту "Бонни и Клайд", увековеченному в кино и книгах, может быть куплена и за большую сумму.

Выставленная на торги тетрадка, точнее банковская книжка техасского First National Bank, содержит пять стихотворений, написанных Бонни Паркер и еще пять сочинений других поэтов. В своих стихах Паркер описала сложные отношения со своим возлюбленным и партнером по преступлениям Клайдом Бэрроу.

Бонни и Клайд прославились как организаторы банды, грабившей банки и бензоколонки в центральных штатах в годы Великой Депрессии. За их преступлениями следила вся американская пресса. В 1934 году полиция устроила засаду, и Бонни и Клайд были убиты на месте. Впоследствии свидетели расходились в показаниях: одни утверждали, что Бонни Паркер была жестока и хладнокровно застрелила двух дорожных полицейских, другие говорили, что она вообще не умела пользоваться оружием.

Реликвии, связанные с Бонни и Клайдом, пользуются большим спросом: их автомобиль ушел в 1988 году с молотка за 250 тысяч долларов, ружье марки "Ремингтон" - за 69 тысяч, головные уборы - за 32 тысячи.