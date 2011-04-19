Турция готовы расширить транспортное сообщение с Крымом
00:52, 19 апреля 2011Мир
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Посол встретился с председателем Совмина
Турция готова открыть транспортное сообщение Синоп-Ялта, а также участить линию Зонгулдак-Севастополь и Зонгулдак-Евпатория.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ахмет МЕРИЧ на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.
Турецкая сторона обратилась к руководителю Совмина Крыма с просьбой посодействовать в уменьшении налогов и портовых сборов на этих линиях.
В.ДЖАРТЫ отметил, что разработанная и принятая Стратегия развития республики направлена на то, чтобы развивать, в том числе, и транспортную инфраструктуру автономии.
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