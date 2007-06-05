Буш в Праге раскритикует Россию

09:07, 05 июня 2007
Мир
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Так считают западные СМИ

Джордж БУШ Президент США Джордж БУШ прибыл в Прагу, где сегодня, как ожидается, выступит с критикующей Россию речью.

Как сообщает Би-Би-Си, ожидается, что в своем выступлении Дж.БУШ подвергнет критике политику Президента РФ Владимира ПУТИНА, которая, как он полагает, становится все более авторитарной.

Основными темами речи Дж.БУША будут свобода и демократия.

Представители Белого дома заявляют, что речь не будет целиком посвящена России, однако не отрицают того, что Дж.БУШ выразит озабоченность в связи с положением дел в России.

В интервью журналистам на борту самолета советник американского Президента по национальной безопасности Стивен ХЭДЛИ отметил, что заявления Москвы становятся все более резкими. По мнению С.ХЭДЛИ, это не приносит никому пользы.

 

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