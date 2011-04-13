Пираты освободили судно с украинцем на борту

Сегодня судно "Beluga Nomination", на борту которого находится украинец, освобожденное из пиратского плена.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию диппредставительства Украины в Гамбурге.

Согласно данным компании-судовладельца, состояние здоровья семи членов экипажа, среди которых и один гражданин Украины, - удовлетворительное, говорится в сообщении МИД.

В настоящее время судно направляется к безопасному порту Кении.

Посольство Украины в Найроби (Кения) предоставит украинскому моряку необходимое содействие и помощь в возвращении на Родину.

Департамент консульской службы МИД Украины продолжает отслеживать развитие событий вокруг маршрута судна до его окончательного прибытия в кенийский порт.

Как сообщал УНИАН, "Beluga Nomination" было захвачено 24 января в Аравийском море в 100 км от Сейшельских островов.