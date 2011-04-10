Смоленский губернатор: две трагедии не имеют ничего общего

Мемориальная доска, установленная на месте крушения польского Ту-154 под Смоленском без согласования с российской стороной и затем замененная на другую, отправлена в качестве экспоната в Катынский мемориал в 20 километрах от Смоленска, сообщил журналистам губернатор области Сергей Антуфьев.

Накануне годовщины трагедии польские СМИ сообщили, что в Польше вызвала возмущение замена мемориальной таблички на месте крушения, напоминает РИА "Новости".

"Смена таблички на мемориальном камне - это прерогатива городских властей. Год назад здесь произошла страшная трагедия, и мы об этом помним. Все что касается авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, осталось на мемориальной табличке. Две трагедии - расстрел польских офицеров и падение президентского самолета - не имеют ничего общего друг с другом", - сказал Антуфьев в воскресенье в ходе траурной церемонии на месте гибели польского Ту-154.

Пресс-секретарь губернатора также сообщил, что установка первой таблички на мемориальный камень в 2010 году не была согласована с российскими властями даже на уровне региона и города.

Текст новой мемориальной доски, установленной на месте крушения Ту-154, гласит (на двух языках - польском и русском): "Памяти 96 поляков во главе с президентом Республики Польша Лехом Качиньским, погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года". Польская сторона, отмечают СМИ, возмущена тем, что в новом варианте убрана фраза "96 поляков погибли по дороге на памятные мероприятия, посвященные 70-й годовщине советского геноцида в катынском лесу, совершенного над военнопленными офицерами Войска Польского в 1940 году".

Этот текст был написан на предыдущей табличке, которая, по словам губернатора, станет музейным экспонатом.