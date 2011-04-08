В результате нового землетрясения в Японии погибли два человека

В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в ночь на 8 апреля на востоке Японии, погибли два человека, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство "Киодо".

63-летняя жительница префектуры Ямагата скончалась, когда перестал работать ее аппарат для искусственного дыхания. Сбой в работе аппарата произошел из-за отключения электроэнергии, вызванного землетрясением.

Еще один человек погиб в префектуре Мияги. Как передает телекомпания NHK, жертвой природного катаклизма стал 79-летний мужчина. После землетрясения он был найден без сознания и доставлен в больницу, где и скончался.

Ранения в результате нового мощного землетрясения получили около ста человек. Агентство Jiji Press сообщает о 130 пострадавших.