«Бунт роботов»: кондукторы-автоматы не пускали москвичей в транспорт

Утром 1 июня на всех маршрутах наземного транспорта Москвы произошел сбой "электронных кондукторов" - автоматизированной системы контроля проезда. Пассажиров пропускали по факту наличия билета, однако валидатор не мог считать их, так как все проездные оказались обнулены, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, в метро не смогли пройти по электронным билетам те пассажиры, которые перед этим пользовались наземным транспортом.

"Мосгортранс" принес извинения и пообещал, что обмен проездных документов будет производиться в течение недели во всех пунктах по продаже билетов.

Пресс-служба Мосгортранса сообщила, что причиной сбоя в работе центрального сервера автоматизированной системы контроля проезда стала аномальная жара и прошедшая утром 1 июня сильная гроза, сообщает агентство "Интерфакс".

"Валидаторы, загруженные в диспетчерских парков перед утренним выходом на линию, получили неполную информацию о допустимых к обращению проездных билетах. К 07:00 нарушение работы сервера было устранено, и теперь валидаторы перепрограммируются в парках ГУП "Мосгортранс", - уточнили в пресс-службе.

В "Мосгортрансе" подчеркнули, что "все спорные вопросы, связанные с некорректной работой проездных билетов, будут решаться в пользу пассажиров".

Лента.ру