Вертолеты ООН нанесли удар по армии Кот-д'Ивуара

Вертолеты миротворческих сил ООН нанесли удар по подразделениям армии Кот д`Ивуара, поддерживающим Лорана Гбагбо. Ми-24 обстреляли эти подразделения, чтобы, как заявил представитель ООН, не дать им завладеть "тяжелым вооружением" (артиллерией или бронетехникой) на военной базе Акуэдо, расположенной в городе Абиджан, передает Associated Press.

По данным Би-би-си, в налете участвовали также военные вертолеты Франции.

2 апреля, напоминает РосБизнесКонсалтинг, представители Л.Гбагбо обвинили Францию и ООН во вмешательстве в гражданский конфликт в Кот д`Ивуаре, заявив, что они выступают на стороне мятежников.

В конце ноября 2010 г. в Кот-д`Ивуаре прошел второй тур президентских выборов, по итогам которых оба кандидата - и Л.Гбагбо, и Алассан Уаттара - объявили о своей победе. Страны мирового сообщества, прежде всего США, признали главой страны А.Уаттару.

В последние дни между сторонами идет затяжной бой за экономический центр и самый крупный город государства Абиджан. В результате этого данный населенный пункт покинули уже более миллиона из 3,5 млн жителей.