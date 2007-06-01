”Доктор смерть” выходит на свободу (фото)

1 июня на свободу из тюрьмы выходит Джек Кеворкян, сообщает 5 канал . Его фигура вызвала бурную дискуссию в американском обществе. Этот врач получил прозвище "Доктор смерть" за практику эвтаназии. Он помог уйти на тот свет свыше 130 неизлечимо больным людям.

Его главный лозунг - "умирать - это не преступление". Патологанатом по образованию, он помогал уходить на тот свет раньше срока неизлечимо больным пациентам. По их просьбе делал смертельные инъекции. Томас Йок - человек, смерть которого Кеворкян зафиксировал на камеру, благодарит его за избавление мук. Йок был парализован и уже не мог даже глотать самостоятельно. Благородным поступок врача-убийцы считает и брат погибшего. Он полностью согласен с мыслью, что выбор между неполноценной жизнью или быстрой смертью должен быть у каждого человека, особенно если врач помогает умереть легким способом.

Однако не все родственники погибших в результате эвтаназии оправдывают "Доктора смерть". Кое-кто из них называет Кеворкяна бездушным убийцей. В юридических документах преступление сформулировано так: "Джек Кервокян помогал неизлечимо больным совершить самоубийство".

Джек Кеворкян в 99-ом году был осужден к 25-ти годам заключения. В прошлом году судопроизводители решили досрочно освободить преступника. Причиной стало то, что 79-летний "доктор смерть" сам не жилец на этом свете. Медики констатируют, Кеворкян болен тяжелой формой гепатита и диабета. Однако пользоваться собственноручно изобретенной машиной смерти Джек Кеворкян не собирается. Где сейчас механическая капельница с ядом - знают только стражи порядка.