В Сомали провозглашено еще одно государство

В Сомали появилось новое самопровозглашенное государство - Азания. Главой новой территориальной единицы стал Мохамед Абди Ганди. В своем обращении он отметил, что первым делом намерен изгнать боевиков "Аль-Каиды" с территории своего государства, передает Associated Press.

Пышная церемония, посвященная образованию нового государства, состоялась в воскресенье в столице Кении Найроби. Найроби поддерживает новую администрацию, полагая, что Азания сможет стать буферной зоной между Кенией и охваченной анархией Сомали.

С 1991 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг, государство Сомали распалось на зоны влияния кланов, и с тех пор там появился ряд самопровозглашенных государств.

Переходное правительство страны, которое пытается объединить Сомали, осудило провозглашение суверенного статуса Азании.