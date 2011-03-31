Обама начал секретную операцию в Ливии

Президент США Барак Обама подписал тайное распоряжение о начале в Ливии секретной операции армии Соединенных Штатов. Операция направлена на оказание помощи повстанцам в борьбе с ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

В распоряжении содержатся пункты, позволяющие в случае возникновения непредвиденных обстоятельств наладить снабжение противников Каддафи оружием, однако не содержит указаний о передаче вооружения повстанцам на данном этапе операции.

Представители Белого дома отказались прокомментировать эту информацию сославшись на секретный характер данных. "Решение о снабжении повстанцев оружием не принято. Мы не исключаем, но и не подтверждаем (такую возможность). Мы оцениваем и рассматриваем все варианты поддержки народу Ливии", - говорится в заявлении представителей Барака Обамы.

Между тем стало известно, что сенатор-республиканец Рэнд Пол инициировал процедуру обсуждения соответствия операции, приказ о начале которой отдал Обама, конституции США. По итогам дебатов Сенат может принять документ, объявляющий о превышении президентом своих полномочий. Основанием для такого решения может стать то, что в момент начала операции "неотвратимой или явной угрозы" существованию США, по мнению Пола, не существовало.

Военное вторжение стран международной коалиции в Ливию началось вечером 19 марта. За это время по позициям сил, поддерживающих Каддафи, было выпущено около 200 ракет "Томагавк" и несколько сотен ракет с лазерным наведением.Бомбардировкам подверглись ливийские ПВО, бронетехника и армейские базы. Регулярным налетам подвергается база Каддафи в Триполи Баб эль-Азизия. 30 марта руководство воздушной операцией над Ливией было передано командованию НАТО. До этого действия коалиционной авиации координировали американцы.

Интервенция произошла в разгар гражданской войны, начавшейся после массовых народных волнений в середине февраля. Официально она санкционирована резолюцией ООН, по которой над Ливией создается зона, закрытая для полетов. Этой же резолюцией вводится эмбарго на поставки в Ливию оружия.

ТСН