К родному городу Каддафи стянуты свежие войска

В направлении Сирта - родного города Муаммара Каддафи - стягиваются подразделения лояльных режиму войск, сообщает корреспондент газеты The Guardian с места событий.

По его словам, с запада к городу направляются колонны свежих войск, "которым, похоже, впервые предстоит вступить в бой". Корреспондент не заметил, чтобы на вооружении у этих подкреплений были танки, артиллерия или другая тяжелая техника, зато у них множество внедорожников, на которых установлены тяжелые пулеметы.

По мнению журналиста, командование ливийских вооруженных сил отказалось от использования бронетехники, так как она была слишком очевидной и легкой целью для натовских бомбардировок. Определить с воздуха принадлежность джипа и наличие у его пассажиров оружия будет намного сложнее. Тем более, что точно такие же внедорожники широко используют повстанцы, которые ведут борьбу против войск Каддафи.

Оппозиционные формирования не смогли сходу взять Сирт и теперь концентрируют свои силы в предместьях города. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", сделать это им мешают сторонники Каддафи, которые то и дело нападают на повстанцев, вынуждая их в беспорядке отступать.

Подступы к Сирту заминированы, въезды в город превращены в блок-посты. Местные жители, поддерживающие режим Каддафи, не намерены сдаваться без боя.

Повстанцы, концентрирующие силы у Сирта, уже призвали НАТО усилить бомбардировки города. Альянс нанес ряд авиаударов по очевидным военным целям в городе, но существенного урона сторонникам Каддафи причинить не смог.

Город Сирт обладает не только символическим значением (как место рождения Каддафи), но и стратегическим. Его взятие откроет повстанцам дорогу на Мисурату - мятежный город, который уже месяц сопротивляется попыткам войск Каддафи подавить восстание. От Мисураты до столицы Ливии Триполи - около 200 километров по шоссе.

В других районах Ливии операция НАТО идет успешнее, чем в Сирте, замечает Лента.ру:британские самолеты разбомбили склады боеприпасов на юге, близ города Сабха, а французы заявили об уничтожении командного центра ливийской армии в 10 километрах от Триполи.