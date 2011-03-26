Акция протеста парализовала центр Лондона

От 200 до 500 тысяч человек приняли участие в акции протеста против экономической политики правительства Великобритании.

Как передает Sky News, об этом заявили представители профсоюзов - организаторы демонстрации, ставшей крупнейшей акцией протеста в стране за 8 лет. Как уточняет BBC News, полиция пока затрудняется назвать приблизительное число манифестантов.

Демонстрация носит мирный характер - подавляющее большинство участников акции протеста шагают по улицам, скандируют антиправительственные лозунги и дуют в вувузелы. Центр Лондона оказался парализован. За соблюдением порядка следят 4,5 тысячи полицейских, при этом подчеркивается, что протестующие в большинстве своем миролюбивы.

Несмотря на это, было зафиксировано несколько небольших стычек с полицией: группа из 200 человек отделилась от толпы демонстрантов в районе Оксфорд стрит и стала забрасывать полицейских пакетами с краской и лампами. Совершены нападения на магазин Top Shop и отделение банка HSBC. Также группа протестующих пыталась прорвать полицейское оцепление в районе Риджент стрит; по имеющимся данным, арестован один участник акций протеста.

Поводом для массовой манифестации стала экономическая политика правительства Дэвида КЭМЕРОНА. Профсоюзы вывели людей на улицы после того, как власти Великобритании объявили о сокращении бюджета и предстоящих масштабных увольнениях в государственном секторе.