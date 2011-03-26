В Канаде распустили парламент

В Канаде распущен парламент, новые парламентские выборы назначены на 2 мая.

Об этом сегодня официально объявил генерал-губернатор Канады Дэвид ДЖОНСТОН, передает Agence France-Presse.

Накануне парламент Канады вынес вотум недоверия правительству страны, которое возглавляет консерватор Стивен ХАРПЕР. Проект резолюции, в соответствии с которой проходило голосование, был внесен Либеральной партией Канады.

Недовольство оппозиционной Либеральной партии вызывало то, что консервативное правительство, с их точки зрения, не отчитывалось перед парламентом за расходы и в недостаточной степени информировало его о государственных закупках и программах, чем проявило неуважение. За резолюцию проголосовали и другие представленные в парламенте оппозиционные партии.

С.ХАРПЕР, в свою очередь, заявил, что 2 мая канадцам предстоит сделать выбор между стабильным правительством, выступающим за низкие налоги и безответственной коалицией, которая не справится с восстановлением канадской экономики после финансового кризиса.