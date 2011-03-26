На второй реактор аварийной АЭС "Фукусима-1" дали электрику

Ситуация на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии не ухудшается, однако предстоит проделать много работ.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Юкио ЭДАНО.

Между тем японские инженеры сегодня восстановили подачу электричества в зал управления второго реактора аварийной АЭС "Фукусима-1". В четверг светом удалось обеспечить зал управления первого реактора. В ближайшие планы японских специалистов входит обеспечение электричеством четвертого энергоблока.

Как сообщалось, разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой десять метров. По данным полиции, число жертв стихии превысило 10 тыс. человек, без вести пропали 17,7 тыс. человек.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.