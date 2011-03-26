Пентагон призвал армию Сирии брать пример с египетских военных

Министр обороны США Роберт Гейтс призвал сирийский военных взять пример с армии Египта и не мешать оппозиционерам участвовать в акциях протеста.

«Армия Египта не вмешивалась в происходящее. Фактически она создала условия для революции, - цитирует Гейтса Fox News. – Возможно, и сирийской армии стоит подумать об этом».

По сведениям правозащитной организации Amnesty International, на минувшей неделе, по меньшей мере, 55 человек погибли в городе Дараа, ставшим центром протестов, сообщает радио «Свобода». В пятницу демонстранты свалили с пьедестала статую покойного президента Хафеза аль-Асада, отца действующего президента. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в шести населенных пунктах, пишет Газета.ру.