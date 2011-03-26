В Сирии убиты не менее 55 человек

За прошедшие дни в столкновениях между работниками правоохранительных органов и демонстрантами в сирийском г.Дараа были убиты не менее 55 человек, передает Би-би-си. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Кроме того, есть данные и о погибших в г.Санамейн на юге Сирии. По одним данным, накануне там были убиты 10 человек, по другим - 25 человек.

Акции протеста в Сирии продолжаются с прошлой недели, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Люди требуют отмены чрезвычайного положения и проведения политических реформ. 24 марта президент страны Башар аль-Асад пообещал провести в стране политические реформы, в том числе - отменить чрезвычайное положение в стране, которое действует с 1963 года.