Власти Иордании обвиняют исламистов
00:39, 26 марта 2011Мир
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Сегодня 130 человек ранены в столкновениях
Премьер-министр Иордании Мааруф Бакхит обвинил исламистcкую оппозицию в стремлении устроить хаос в стране, сообщает Радио Свобода.
Выступая в пятницу по государственному телевидению, Бакхит заявил, что власти приглашали на переговоры лидеров движения "Братья-мусульмане", однако исламисты Египта и Сирии - по словам премьера - приказывают им продолжать беспорядки.
В пятницу в столице Иордании Аммане один человек погиб и 130 были ранены в столкновениях между участниками проправительственной акции и сторонниками политических реформ.
Чтобы рассеять толпу, полиция применила дубинки и водометы.
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