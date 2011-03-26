Власти Иордании обвиняют исламистов

Премьер-министр Иордании Мааруф Бакхит обвинил исламистcкую оппозицию в стремлении устроить хаос в стране, сообщает Радио Свобода.

Выступая в пятницу по государственному телевидению, Бакхит заявил, что власти приглашали на переговоры лидеров движения "Братья-мусульмане", однако исламисты Египта и Сирии - по словам премьера - приказывают им продолжать беспорядки.

В пятницу в столице Иордании Аммане один человек погиб и 130 были ранены в столкновениях между участниками проправительственной акции и сторонниками политических реформ.

Чтобы рассеять толпу, полиция применила дубинки и водометы.