Клинтон: Каддафи ищет пути бегства

М.Каддафи направил своих представителей в ряд стран для проведения переговоров на случай возможного бегства из Ливии. Такое заявление сделала госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью ABC News.

Как сообщила госсекретарь, приближенные М.Каддафи отправились к "знакомым в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, Северной Америке с вопросами "Что нам делать?", "Что произойдет дальше?".

Однако Х.Клинтон оговорилась, что не может точно сказать, действительно ли ливийский лидер подумывает о бегстве. "То, что он (Каддафи) делает, больше похоже на игру, но мы полагаем, одна из целей этой игры – зондирование почвы", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Х.Клинтон также сообщила о том, что слышала слухи о гибели одного из сыновей М.Каддафи. Однако, по ее словам, пока нет достаточно веских доказательств, чтобы заявить об этом с уверенностью.