В Японии снова землетрясение, число жертв растет
19:17, 22 марта 2011Мир
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Сообщает полицейское агентство страны
Землетрясение магнитудой 6,6, произошедшее во вторник вечером на северо-востоке Японии, стало уже третьем за сутки.
Эпицентр последнего землетрясения располагался в 179 километрах к юго-востоку от города Хатинохе, однако об угрозе возможного цунами пока не сообщалось, передает РИА Новости.
Тем временем, продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 9,0, произошедшего на севере страны 11 марта. По данным Национального полицейского агентства страны, количество погибших и пропавших без вести приближается к 23 тысячам.
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