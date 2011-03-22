Как катастрофа в Японии повлияет на мировые энергетические рынки

Эксперты прогнозируют, что катастрофа в Японии повлияет на все мировые энергетические рынки.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, в свете событий, происходящих в Японии, и напряженной обстановки на атомной электростанции «Фукусима-1», институт провел экспертный опрос о том, как происходящее впоследствии отразится на энергетической безопасности Европы и каковы перспективы Украины в контексте сложившейся ситуации.

Так, народный депутат, лидер Украинской народной партии, экс-министр экологии и ядерной безопасности Юрий КОСТЕНКО высказал мнение, что события в Японии заставят мир взглянуть на ядерную отрасль совершенно иначе. «В Японии еще не завершился сценарий, как ЕС созывает в Брюсселе совещание по проблеме отмены энергетической стратегии. И ряд стран – Швейцария, Германия – прекратили рассмотрение программ развития ядерной энергетики. Катастрофа в Японии заставит всех принципиально по-другому посмотреть на ядерную отрасль», - сказал парламентарий.

Он пояснил, что новые системы безопасности будут настолько дорогими, что сделают атомную энергию неконкурентоспособной, по сравнению с тепловой и альтернативной энергетикой. «Энергетическая стратегия после событий в Японии будет развиваться сильнее в сторону альтернативных источников, нежели в сторону ядерной энергетики. И только создание коммерческого реактора на быстрых нейтронах, который сможет замкнуть ядерный цикл и сделать его практически безотходным, сможет изменить отношение к ядерной энергетике», - убежден Ю.КОСТЕНКО.

Он также уверен, что Европа не откажется от атомной энергетики. «Как может отказаться Франция, которая вырабатывает 78% электроэнергии на атомных станциях, или та же Германия – 38%, Швейцария – 35%? Другое дело, что уже не будут строить блоки, базирующиеся на действующих требованиях к ядерной безопасности, но полностью отказаться от ядерной энергетики еще невозможно», - констатировал эксперт.

Кроме того, он отметил, что Украина имеет «грустные» перспективы в этой отрасли. «В таком состоянии, в котором существует украинская ядерная энергетика, она и неэффективна, и опасна. Потому мы полностью привязаны к российскому ядерно-топливному циклу. А Россия не заинтересована в том, чтобы Украина отрывалась от нее энергетически», - заключил депутат.

Мэр города Славутич Владимир УДОВИЧЕНКО, напротив, не видит альтернативы атомной энергетике ни в Европе, ни в Украине. «Если говорить об экономических и технических возможностях, о принципах устойчивого развития, то, к сожалению, на сегодняшний день мировая наука и практика говорят, что альтернативы атомной энергетике нет. Без атомной энергетики никто не обойдется, даже маленькая Швейцария, где работает сегодня 5 атомных станций. Другое дело, что безопасность атомной энергетики должна повышаться с каждым годом. Главное – безопасность. В таком контексте и будет развиваться атомная энергетика мира», - сказал он.

По словам В.УДОВИЧЕНКА, в Украине АЕС производят 50% всей электроэнергии. «У нас есть уран – материал, из которого, при условии безопасности, можно делать топливо для ядерных установок. В Украине сегодня другого пути, кроме развития атомной энергетики, к сожалению, нет. Пусть кто-нибудь предложит, но с расчетами, с цифрами, не просто с политическими лозунгами. Наука должна двигаться с учетом того, что необходимо обеспечить главное – безопасность атомной энергетики во избежание повторения Чернобыля. Такие возможности в мировой технологии есть», - подчеркнул мэр Славутича.

Он также отметил, что уже принимаются меры по усилению безопасности украинских атомных электростанций.

Директор Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Петр ЧЕРНОВ также высказал мнение, что Европа не будет отказываться от ядерной энергетики. «Возьмите Францию – 50 блоков и 50% электроэнергии – это база всей европейской энергетики. Никто опрометчиво таких заявлений не делает. Германия в этом отношении всегда отличалась определенным консерватизмом. Да, они сказали, что будут в замедленном режиме пересматривать вопросы по продлению эксплуатации – дело хозяйское. Это не повлияет на общую картину», - заявил эксперт.

При этом он высказал мнение, что бесследно события в Японии не пройдут. «Быстрое переформатирование энергетического рынка невозможно, но условно эта катастрофа повлияет на все – не только на рынок электроэнергии. Она повлияет на все мировые рынки. Подобного рода удар по второй экономике мира не может бесследно пройти для мира. Будут пересмотрены подходы к оценке безопасности, к так называемой программе стресс-тестов – она уже озвучена. Сейчас будут вноситься изменения, все будет пересмотрено. Все программы по продлению сроков, безусловно, станут дороже из-за дополнительных мероприятий. Но комплекс мер будет принят», - отметил П.ЧЕРНОВ.

По его словам, в Украине также будут усиливать безопасность АЭС. «Безусловно, мы (Украина – УНИАН) к этому будем подключены, и активно будем в этом участвовать, потому что на сегодняшний день Евросоюз и МАГАТЭ констатировали, что все наши станции полностью отвечают требованиям Евросоюза относительно безопасности, и мы потратили массу времени и средств, чтобы получить такое заключение», - сказал П.ЧЕРНОВ.

На эту тему 23 марта в Институте Горшенина пройдет круглый стол.