ВМС Кувейта прибыли на защиту Бахрейна

Корабли ВМС Кувейта вошли в территориальные воды Бахрейна, сообщает агентство KUNA.

Отмечается, что присутствие кораблей кувейтский ВМС направлено на обеспечение национальной безопасности Бахрейна, угроза которой возникла в результате продолжающихся народных волнений.

Корабли, число которых не уточняется, присоединились к прибывшей ранее группировке ВМС стран – участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, находящихся у берегов Бахрейна с той же целью, сообщает Газета.ру.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные акции в Бахрейне продолжаются с середины февраля.

Шииты, находящиеся в большинстве в Бахрейне, ранее требовали равных прав с суннитским меньшинством, которое удерживает власть в этом арабском королевстве, смены абсолютной монархии на конституционную и отставки премьер-министра.

Позже три радикальные шиитские группировки создали коалицию с целью свержения монархии.

15 марта государственное телевидение Бахрейна сообщило о введении чрезвычайного положения в стране на три месяца. Накануне подразделения армии Саудовской Аравии вошли на территорию Бахрейна после того, как королевская семья обратилась за помощью для борьбы с массовыми протестами.