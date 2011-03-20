Власти Ливии намерены вооружить более миллиона человек
15:40, 20 марта 2011Мир
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Оружие можно получить в местном комитете
Власти Ливии приступили к раздаче оружия населению для отражения агрессии и "намерены в ближайшие часы вооружить более миллиона мужчин и женщин".
Как передает РИА Новости со ссылкой на официальное ливийское агентство Джана, оружие можно получить в центральных и региональных отделениях народных конгрессов - органах самоуправления
Вооруженные граждане должны пополнить так называемые народную армию, народную гвардию и революционную гвардию.
В Ливии многие граждане прошли военную подготовку и числятся в резерве вооруженных сил.
Ранее КАДДАФИ в обращении к нации заявил об открытии военных складов для вооружения населения.
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