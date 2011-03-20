Власти Ливии намерены вооружить более миллиона человек

Власти Ливии приступили к раздаче оружия населению для отражения агрессии и "намерены в ближайшие часы вооружить более миллиона мужчин и женщин".

Как передает РИА Новости со ссылкой на официальное ливийское агентство Джана, оружие можно получить в центральных и региональных отделениях народных конгрессов - органах самоуправления

Вооруженные граждане должны пополнить так называемые народную армию, народную гвардию и революционную гвардию.

В Ливии многие граждане прошли военную подготовку и числятся в резерве вооруженных сил.

Ранее КАДДАФИ в обращении к нации заявил об открытии военных складов для вооружения населения.