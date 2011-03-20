Каддафи выступил с телефонным обращением

Ливия готовится к длительной войне с иностранными агрессорами, в которой не будет границ, заявил в своем обращении к народу Муамар Каддафи.

Ливийский глава делал это обращение по телефону - его слова транслировало государственное телевидение, однако сам Каддафи на экране не появился.

"Тот, кто пытается заполучить нашу землю и нашу нефть, заблуждается. Вы не сможете этого добиться, нам некуда отступать, мы на своей земле, а вы будете побеждены", - сказал он. - "Нефть не достанется США, Великобритании и Франции... Мы не покинем нашу землю и освободим ее. Дьявольская коалиция будет разгромлена".

Он назвал удары сил международной коалиции по Ливии терроризмом, а также "новой агрессией крестоносцев" и "новым гитлеризмом". По словам М.Каддафи "весь народ Ливии взялся за оружие, чтобы защищать свою страну".

"Если погибнут все мужчины, за оружие возьмутся наши женщины", - добавил он, обращаясь к западным государствам, участвующим в военной операции против Ливии. "Ваши армии будут разбиты, потому что сейчас время не армий, а народов".

Каддафи заверил, что жители Бенгази - главного оплота вооруженных мятежников на востоке страны - восстанут против сил западной коалиции. "Бенгази не позволит предателям идти на поводу у Франции, Британии и США", - сказал он, выразив уверенность, что уже скоро жители этого второго по величине города страны выйдут на улицы под зеленым знаменем (флаг Ливии).

"Сегодня уже очевидно, что это противостояние народа Ливии с одной стороны и Франции, Британии, США, всей христианской коалиции - с другой", - приводит его слова РИА "Новости".