Ливийская армия обещает приостановить военные действия

Ливийская армия заявила о приостановлении в воскресенье военных действий против повстанцев с целью дать им возможность сдаться.

Об этом сообщает Courrier International со ссылкой на AFP.

"Генеральный комитет Министерства обороны решил прекратить военные операции против вооруженных террористических банд с воскресенья 00:00... чтобы дать возможность (повстанцам) сдать оружие и воспользоваться решением об общей амнистии», - сообщает государственное информационное агентство Jana.

Это заявление было сделано за несколько часов до запланированного голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о введении в Ливии запрета для полетов авиации, часто используемой силами, верными Муаммару КАДДАФИ.

Объявление о приостановлении операций появилось в то время, как военные силы сторонников М.КАДДАФИ продолжают с боями продвигаться к Бенгази - оплоту оппозиции.