Москва обрадовалась договоренности Ющенко, Януковича и Мороза

Официальная Москва надеется, что договоренность о проведении досрочных парламентских выборов в Украине поможет решить внутриполитические проблемы в стране, сообщил РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Михаил КАМЫНИН.

"Надеемся, что достигнутые договоренности позволят решить внутриполитический кризис в рамках конституционного поля", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, ночью Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ достигли договоренности о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.